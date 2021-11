Biljarten bij Apollo in Fort van De Kwakel

De Kwakel – Biljartclub Apollo speelt op de woensdagmiddag op vijf biljarts en met 60+ leden een interne competitie in het Fort van De Kwakel. Gezelligheid speelt hierbij een grote rol, maar er wordt ook wel regelmatig fanatiek gebiljart. Standen worden elke week bijgewerkt en de competitie bestaat uit twee delen. Het eerste deel van augustus tot december, waarna de gemiddelden worden aangepast voor het tweede deel van januari tot en met april.

Hierna weer een aanpassing waarmee het laatste gedeelte van het biljartjaar afgesloten wordt met de Joop de Jong trofee. Joop de Jong was een oud-voorzitter, vandaar de waardering in deze vorm. Deze ronde loopt dan van half april tot en met juli, waarna een vakantieperiode van drie weken volgt.

Apollo is in 1983 opgericht en heeft zelfs nog een lid van het eerste uur in haar gelederen. Arie van Nieuwkerk is bijna 93, maar nog erg kwiek voor zijn leeftijd en biljarten kan hij ook nog als een van de beste. Bij het 35-jarig jubileum is hij erelid van de club geworden. Wat aangeeft dat je nooit te oud bent om te biljarten. Nieuwe leden zijn welkom. Neem contact op met de wedstrijdleider voor meer informatie: 06-20656631.