Bibliotheek zet in op een onbezorgde zomer

Amstelland – Met het aanbreken van de zomer en een lange schoolvakantie die op komst is, zet de Bibliotheek Amstelland in op een onbezorgde zomer. Met heelveel titels en digitale materialen – boeken, tijdschriften en cursussen – om uit te kiezen, een langere uitleentermijn, zomerse activiteiten zoals backpacken en filmochtenden, en een bingo voor kinderen. Ook heeft de bibliotheek een speciale kennismakingsactie voor mensen die nog geen lid zijn: een voordelig Onbezorgd-abonnement met extra veel gemak om deze zomer heel ontspannen de bieb te ontdekken.

Veel lezen, weinig sjouwen

Mensen die lid zijn van de bieb kunnen met hun pas ‘echte’ boeken lenen, maar ook digitale materialen. De bieb heeft de keuze uit vele duizenden, vaak verrassend actuele e-books en luisterboeken. Ook is het mogelijk om online cursussen te volgen. Daarnaast geeft de biebpas toegang tot de tijdschriften-app waarop tientallen tijdschriften digitaal zijn te lezen.

Een langere uitleentermijn om het rustig aan te doen

De uitleentermijn voor geleende titels in juli en augustus is niet 3 maar 4 weken. Voor leden in Uithoorn is de uitleentermijn zelfs 6 weken uitleentermijn, zodat boeken terug kunnen worden gebracht in de gloednieuwe bieb aan Markplein 65 die 29 juli open gaat.

Speciale actie voor nieuwe leners

Voor wie nog geen lid is van de bieb, maar wel nieuwsgierig is naar alles wat de bieb te bieden heeft, is er het Onbezorgd-abonnement: 3 maanden lang lenen voor 10 euro.

Voorkom de zomerdip met de zomerbingo

Om kinderen aan te moedigen ook in de zomervakantie lekker te blijven lezen, is er de Zomerleesbingo. Op alle vestigingen van de Bibliotheek Amstelland – Amstelveen Stadsplein, Amstelveen Westwijk, Aalsmeer en Uithoorn – liggen vanaf begin juli bingokaarten. Bingo? Dan ligt er een zomerse prijs klaar!

Feestelijk openingsweekend Uithoorn

Op 3 en 4 september is de officiële en feestelijke opening van de spiksplinternieuwe bieb in Uithoorn. Een weekend met tal van leuke activiteiten in en rondom de bieb aan Marktplein 65. Meer info: nieuwebiebuithoorn.nl

Alle overige zomeractiviteiten, zoals backpacken met de Bieb staan op: debibliotheekamstelland.nl/agenda