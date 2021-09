Bibliotheek weer meer open!

Aalsmeer – Alle vestigingen van de Bibliotheek Amstelland zijn weer langer geopend. De openingstijden zijn uitgebreid met selfservice-uren in de ochtenden, waarbij je ontvangen wordt door vrijwilligers.

De bibliotheken in Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen Westwijk zijn op maandag tot en met zaterdag geopend van 11.00 tot 18.00 uur. In Amstelveen Stadsplein zijn de openingstijden uitgebreid met ochtenden vanaf 10.00 uur en kun je ook op donderdagavond terecht.

Bibliotheekpas

In Aalsmeer kun je ook buiten de normale openingstijden naar binnen en is de bieb 365 dagen per jaar, van 7.00 tot 23.00 uur met je bibliotheekpas toegankelijk. Je kunt je hiervoor aanmelden bij de bibliotheek.

Sinds de coronacrisis heeft de bibliotheek haar openingstijden in moeten perken. Op de rustige momenten werkt de bibliotheek met vrijwilligers die de klanten ontvangen. Doordat zij vanwege hun leeftijd vaker tot de risicogroep behoren, konden zij niet ingezet worden. Met de toegenomen vaccinatiegraad zijn er weer meer mogelijkheden en is de bibliotheek weer net zoveel open als voor corona.