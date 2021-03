Betreed kraamkamer van Moeder Natuur met respect

Regio – De lente lonkt, het broedseizoen is in aantocht. Dit jaar is dat voor boswachters reden tot zorg. Want de grote drukte die we in natuurgebieden constateren sinds de pandemie, kan tijdens het broedseizoen voor problemen zorgen. Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van Landschap Noord-Holland, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden. De coronacrisis zorgt voor een sterke toename aan bezoekers in de natuurgebieden. Mensen zijn massaal op zoek naar ontspanning en rust in de natuur en hoewel die groeiende waardering voor de Nederlandse natuur heel positief is, brengt het ook nieuwe uitdagingen met zich mee. “Het is van belang dat bezoekers beseffen dat ze in het voorjaar de kraamkamer van Moeder Natuur betreden”, zegt Kees Perquin, boswachter bij Landschap Noord-Holland.

Op kraamvisite

Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde. In veel gebieden hangen daarom dit voorjaar uitingen met de tekst ‘welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’. De natuurorganisaties willen hiermee bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn: het leefgebied van vele broedende, parende en barende dieren en van nieuwe, groeiende planten. De terreinbeheerders vragen bezoekers dan ook respectvol met de kraamkamers om te gaan: Blijf op de paden, laat geen afval achter en daar waar honden zijn toegestaan: houd hen aan de lijn.

Natuur is open

De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wild zich kan terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten. Op sommige plekken zijn extra maatregelen getroffen om dieren te beschermen. Boswachter Tim Zutt: “In het duingebied heb je jaarrond te maken met een konijnenpopulatie, een kwetsbaar dier, waarbij de voortplanting in januari/februari begint en met meerdere worpen per jaar verstoring grote invloed kan hebben op het grootbrengen van de jongen. Vogels en zoogdieren zoeken ook buiten het broedseizoen de rust en veiligheid van natuurgebieden om aan te sterken voor de vogeltrek of winterslaap. Dit zijn redenen om je ook buiten het broedseizoen aan de regels te houden.”

Paniek en stress voorkomen

Als mensen zich niet aan de regels houden, kunnen ze – onbewust – wilde dieren verstoren. Dat kan in het ergste geval leiden tot sterfte. Het aantal incidenten met loslopende honden nam afgelopen jaar toe, er werd meer zwerfafval achtergelaten en boswachters zien steeds vaker mensen buiten de paden lopen of fietsen. Boswachter Kees: “Door honden opgejaagde reeën lopen zich vaak dood tegen een hek of eindigen als verkeerslachtoffers op drukke omliggende wegen. Ook kunnen reegeiten hun reekalf verlaten als zij de plek waar het reekalf ligt niet meer veilig achten.” Een broedende vogel die keer op keer moet opvliegen omdat mensen of honden vlak langs het nest lopen, houdt zijn eieren niet warm. De kuikens sterven dan in het ei. Ook in vaargebieden wordt opgetreden om de regels te handhaven. Geniet dus van de natuur, maar betreed het thuis van de dieren en planten met respect. Het broedseizoen duurt formeel van 15 maart tot 15 juli.

Een ree in het bos. Foto: Menno Schaefer