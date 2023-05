Avontuurlijke dierenspeeltuin in Poppentheater

Amstelland – Op zondag 14 mei is het Amstelveens Poppentheater van 10.30 tot 13.00 uur een waar ontdekkingsspeelparadijs. In de avontuurlijke dierenspeeltuin voor kleuters en peuters Mis Poes staan heel veel spullen die je in de dierenwinkel vindt en die dus voor honden en katten zijn bedoeld. Verrassend genoeg zijn ze ook heel leuk voor kinderen om mee te spelen en hun fantasie op los te laten. Krabpalen met belletjes, balletjes, speelmuizen en kluif(nep)botten; om maar wat te noemen. Ook spullen waarmee je zoveel mogelijk op een hond of poes gaat lijken, zoals maskers en oren.

Samen hondje spelen of hondjes knuffelen. Eet je uit het voerbakje onder de tafel? In het hondenhok slaap je heerlijk. Welke kattenstaart past bij jou? Miauw, miauw zegt de poes. Reserveren kan via: www.amstelveenspoppentheater.nl, per mail: info@amstelveenspoppentheater.nl of telefonisch 020-6450439.