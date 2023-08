Auto gekanteld in McDrive Hoofddorp

Hoofddorp – Rond middernacht van dinsdag 15 op woensdag 16 augustus is een automobiliste in de McDrive gecrasht. De politie werd opgeroepen om naar de McDonalds aan de Vuursteen in Hoofddorp te gaan.

De bestuurster was tegen het hek aangereden toen zij in de rij van de Drive stond te wachten om te bestellen. De auto kantelde en ze moest het voertuig via de kofferbak verlaten. Niemand raakte gewond.

De politie kwam er achter dat de bestuurster mogelijk teveel alcohol gedronken zou hebben. Ze werd aangehouden voor rijden onder invloed en is overgebracht naar het politiebureau. Daar zal gemeten worden hoeveel ze precies heeft gedronken. De flink beschadigde auto is weggesleept.

Foto: Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot