Aubade op Koningsdag op Raadhuisplein

Aalsmeer – De Koning is donderdag 27 april jarig en dat wordt in Aalsmeer en Kudelstaart van oudsher gevierd met een gezellige mix van vrijmarkten en festiviteiten, zoals de aubade voor het raadhuis. Koningsdag officieel beginnen kan met de aubade op het Raadhuisplein. Vanaf 09.30 uur bent u welkom voor een muzikale verrassing, het hijsen van de vlag, het zingen van het Wilhelmus en het ontvangen van de nieuw gedecoreerden tijdens de Lintjesregen van de dag ervoor.

Vrijmarkten

Op Koningsdag zelf worden in de buurten en wijken veel private festiviteiten en vrijmarkten georganiseerd. Mocht u met de auto, scooter of fiets in de buurt daarvan rijden, wees dan alstublieft extra voorzichtig in verband met spelende en/of overstekende kinderen. De traditionele vrijmarkt in de Zijdstraat kan ondanks de werkzaamheden gewoon doorgaan. Er worden rijplaten neergelegd om dit veilig mogelijk te maken. Laat de auto en scooter zoveel mogelijk thuis en kom als het kan te voet. Voor mensen met een beperking worden uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld voor toegang tot een gebied. Let op dat sommige gebieden afgesloten kunnen zijn.

Spelregels en afval

Een gezellige vrijmarkt wil iedereen! Denk daarom aan de standaard regels, zoals het verbod op versterkte muziek en verkoop van etenswaren en alcohol zonder vergunning. Ook mag er uit veiligheidsoogpunt niet verkocht worden op de weg en vluchtheuvels. De aanwezigheid en verkoop van lachgas is in de gehele gemeente verboden. Hier zal streng op worden toegezien en tegen opgetreden worden. Bij de vrijmarkt komt vaak veel afval vrij. Uiteraard wordt het zeer gewaardeerd als u na afloop uw eigen afval meeneemt en thuis weggooit. Afval dat blijft liggen wordt opgehaald door De Meerlanden in opdracht van de gemeente.

Westeinderplassen

Op de avond voor en op Koningsdag zelf zal de politie en gemeentelijke handhaving ruim aanwezig zijn. Onvergunde feesten, te snel varen, varen onder invloed, luide versterkte muziek is niet toegestaan. Hier zal direct op worden gehandhaafd! Hou het gezellig en veilig voor elkaar maar ook richting omwonenden en medegebruikers van het water.

Koningsnacht

Check voor de festiviteiten op de avond voor Koningsdag, de sites van de verschillende horecagelegenheden in Aalsmeer en Kudelstaart. Daar is ook te vinden of er toegangskaarten nodig zijn om een feest bij te kunnen wonen.