Argon deelt punten met Jong Holland

Mijdrecht – In een vooral in de tweede helft aantrekkelijke wedstrijd heeft Argon Jong Holland uit Alkmaar van de winst afgehouden. In de slotfase lag de overwinning voor het grijpen, maar doelman Wijnand de Jong – klein van stuk maar groots in zijn daden – hield zijn ploeg met enkele spectaculaire reddingen in de wedstrijd. Uiteindelijk beloonde Argon zichzelf niet en moest het genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. Door deze uitslag liep de tegenstander de periodetitel mis, waardoor de titel naar het Leidse LFC ging, dat over twee weken naar Mijdrecht komt.

Gezapig

De eerste helft was weinig spectaculair, met slechts enkele mogelijkheden voor beide ploegen. Al in de eerste minuut kreeg Niels de Vries een aardige kans, maar hij kopte een voorzet vanaf links over. Ook twee vrije trappen van De Vries zagen er veelbelovend uit: één schampte de lat, de andere werd een prooi voor doelman De Jong. Aan de andere kant moest Kris van Rijn ingrijpen na een van richting veranderd schot van Jong Holland. Een kwartier voor rust kregen de bezoekers een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. Daniel Oerip nam een lange aanloop, maar het resultaat was een afzwaaier. Een stevige uithaal van Jort Feien werd vervolgens onschadelijk gemaakt, en een later offensief moment van de Alkmaarders leverde evenmin iets op: de bal eindigde op het dak van het doel.

Spectaculair

De tweede helft begon voortvarend. Na een hoekschop kopte Tristan Wallet goed in, maar Sietse Bol assisteerde zijn keeper door de bal van de doellijn te werken. Direct daarna volgde een uitval van de Alkmaarders, maar Kris van Rijn pareerde de inzet van Beau Böhning.

Argon bleef dreigend. Mika Keizers schoot van dichtbij tegen de doelman, terwijl een schot van Bas Schaefers net naast de kruising zeilde. Kort daarop werd Denzel Sno vervangen door Cas Jansen. Na een uur spelen leidde een persoonlijke fout tot de 0-1: Beau Böhning profiteerde dankbaar en kon vrij op het Argon-doel afgaan.

Een tegenvaller, maar Argon gaf niet op. Na een hoekschop schoot Teun Gortenmulder na een scrimmage naast, en een prima kopbal van Tygo Limburg werd knap uit de kruising geplukt door doelman De Jong. Ondertussen bracht Argon nieuwe krachten in: Mike Nusse en Quint Piris, later gevolgd door Jeroen Houwing om de aanval verder te versterken. Argon bleef aandringen. Een schot van Tristan Wallet ging net naast, en ook een vrije schietkans voor Raoul van Wijk eindigde naast – helaas aan de verkeerde kant van de paal. Maar met nog tien minuten te gaan was het dan toch raak: Mike Nusse passte op Tristan Wallet, die onhoudbaar voor de Jong Holland-doelman scoorde, 1-1.

Het slotoffensief was spannend. Argon nam risico’s door verdediger Yannick van Doorn mee naar voren te sturen, maar zijn pogingen werden telkens verijdeld door de uitblinkende doelman De Jong. Uiteindelijk een leuk resultaat voor Argon; met wat geluk had er zelfs meer ingezeten. Over twee weken, op 7 februari, komt LFC uit Leiden op bezoek.

Op de foto: De gelijkmaker is een feit; vreugde en teleurstelling goed in beeld. Foto: Hans van Gelderen.