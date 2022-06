Antieke stoomauto in Stoomgemaal Halfweg

Regio – In Stoomgemaal Halfweg is zondagmiddag 3 juli, tijdens het stoomweekend van 2 en 3 juli, een extra attractie te bewonderen: een antieke stoomauto. Het gaat om een Lane model 15, gebouwd in 1909 in Amerika, in originele staat, met een aluminium carrosserie. De auto, de enig overgeblevene in de wereld, heeft 63 jaar in het Henri Ford museum in de VS gestaan, is daarna in Engeland beland en is sinds een aantal jaren eigendom van Michel Laarman uit Bloemendaal. Hij heeft er ruim drie jaar aan gesleuteld om de wagen weer aan de praat te krijgen, mede omdat dat er niemand meer was die weet hoe de auto is opgebouwd en werkt. Het voertuig heeft een stoomketel die met behulp van benzinebranders wordt verhit.

Zondagmiddag zal hij er af en toe ook een ritje in de omgeving van het gemaal mee maken. Maar er is in Stoomgemaal Halfweg, het oudste en grootste nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld, op zaterdag 2 en zondag 3 juli meer te beleven. Naast de grote stoommachine zijn er draaiende modelstoommachines, een smid die gloedvol vertelt over vuur en ijzer en kinderen ook de smeedhamer laat hanteren, en vrijwilligers die alles over stoom, de techniek en de historie van het stoomgemaal weten en graag uitleg geven en vragen beantwoorden.

Stoomgemaal Halfweg is op 2 en 3 juli open van 11.30 tot 16.30 uur. Om 12.00 uur wordt de stoommachine gestart. Kijk voor meer informatie, tickets en meer op: www.stoomgemaalhalfweg.nl

Foto: M. Laarman