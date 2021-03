Anthurium: Ideale plant voor (thuis)werkplek

Regio – Nu thuiswerken voor veel mensen steeds meer de norm is, is het hebben van een gezonde en ergonomische werkplek in huis ook belangrijk. Kamerplanten kunnen daarbij een positieve rol vervullen. De anthurium bijvoorbeeld heeft een groot hart voor de zaak… Uit recent onderzoek door Wageningen University & Research blijkt dat de anthurium over uitstekende luchtzuiverende eigenschappen beschikt en daarmee een positieve bijdrage levert aan een gezonde leefomgeving. De kamerplant, die je herkent aan het gekleurde, hartvormige schutblad, is daarom ideaal voor op de (thuis)werkplek. Een anthurium, ook wel flamingoplant genoemd, bloeit bovendien maandenlang.

Getest

Via het groene blad nemen planten schadelijke stoffen op uit de lucht. Deze worden in de plant en het wortelgestel opgeslagen en afgebroken. Om heel precies in kaart te brengen wat het effect van de anthurium op het binnenklimaat is, hebben onderzoekers een laboratoriumtest uitgevoerd. Het resultaat: anthurium filtert meer dan 50% van schadelijke stoffen binnen 24 uur en bijna 100% in drie dagen. En in ruil geven de planten zuurstof af. Hoe groter de plant, hoe groter het effect. Daarnaast verbetert anthurium de relatieve luchtvochtigheid. Je hebt daardoor minder snel last van een te droog binnenklimaat.

Gezondheid

Hoe beter het binnenklimaat is, hoe beter het is voor de fysieke en psychische gezondheid. Je hebt bijvoorbeeld minder klachten als duizeligheid, hoofdpijn en hoesten. Eerdere onderzoeken tonen bovendien aan dat je prettiger voelt en productiever bent dankzij planten op de werkplek. En dat geldt natuurlijk ook voor de rest van het interieur.

Maandenlang kleur

Behalve functionele heeft anthurium natuurlijk ook decoratieve waarde. Die zit behalve in het frisgroen blad ook in de gekleurde schutblad. De meest bekende kleuren zijn rood, wit en roze maar er zijn ook tweekleurige of donkerpaarse (haast zwarte) anthuriums. In totaal zijn er maar liefst honderden soorten in verschillende formaten (van 15 tot 150 centimeter hoog). De echte bloemetjes zitten op de bloeikolf die uit het schutblad steekt. Een anthurium heeft een maandenlange bloeiperiode. Haal de uitgebloeide bloemen (met steel) uit de plant en binnen een paar maanden verschijnen weer nieuwe. Een anthurium kan wel drie bloeiperiodes per jaar hebben.

Tips

Anthuriums zijn kamerplanten zijn eenvoudig te verzorgen:

– Zet anthuriums op een plek je met voldoende daglicht (in de lente en zomer niet in de volle zon).

– Geef eens per week een scheutje water (als de potgrond licht vochtig aanvoelt is het goed).

– Verwen de anthurium eens per twee weken met plantenvoeding.

Bron en fotocredit: Breatheandbloom.info