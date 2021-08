Amstelpark: Compleet dagje uit voor jong en oud

Door Ruud Meijer

Amstelland – Het Amstelpark is al 50 jaar een verborgen juweeltje in Stadsdeel Zuid in de hoofdstad. Het park is destijds ontwikkeld voor de grootste internationale tuinbouwtentoonstelling ooit ter wereld gehouden: De Floriade in 1972. Nog steeds is het park veelzijdig met de prachtig aangelegde tuinen, waaronder de Japanse Tuin, Het Rosarium, Heemtuin, Vlindertuin en de Rododendronvallei.

De Rododendronvallei staat in de maanden mei en juni in bloei. Deze vallei met zijn vele soorten Rododendrons is het bezoeken zeker waard. Cultuur- en fotografie-liefhebbers kunnen in dit park prima uit de voeten. In het midden van het park bevinden zich Het Glazenhuis en de Orangerie waar mooie tentoonstellingen worden gehouden. Het Stadshoutpaviljoen is een muziekkiosk, in de zomer worden er concerten gegeven.

Het Stadshoutpaviljoen.

Doolhof en minigolfbaan

Waar het park echt om bekend staat is natuurlijk de mogelijkheid om er een compleet dagje uit van te maken. Er zijn verschillende recreatiemogelijkheden, zoals het doolhof, minigolfbanen, Stadsboerderij en de grote speeltuin Het Bastion.

Met de Amsteltrein kunnen bezoekers zich heerlijk laten rijden door het park. Daarna lekker ambachtelijk schepijs eten bij de ijstuin of heerlijk zitten en genieten op één van de vier prachtige terrassen die het Amstelpark rijk is.

Het Amstelpark is een perfect samenspel tussen prachtige natuur, leuke activiteiten voor kinderen, mooie locaties aan het water om te genieten van een hapje en een drankje en het kunnen bewonderen van de creatieve kunst. In het gehele park is het overigens verboden te barbecueën.

Deze Japanse watergong heeft het Amstelpark te leen van Japan. De zonnepaneeltjes en de windmolentjes op het apparaat zetten de waterbuizen in werking. Als er genoeg energie is wordt een waterbuis in werking gezet, de buis kantelt naar beneden en er stroomt water uit de buis. Gelijk hoor je dan muziek.Foto’s: Ruud Meijer

Dagelijks open

Het Amstelpark is dagelijks open vanaf 8.00 uur tot een halfuur voor zonsondergang en is toegankelijk voor scootmobiels en rolstoelen. De hoofdingang van het Amstelpark ligt aan de Europaboulevard tegenover de Arent Jan Ernststraat 1. Andere ingangen zijn de rode brug en de Borcht bij de Amstel nabij de Rozenoordbrug. Ingang de Borcht ligt aan de zuidkant van het park (nabij de molen).

Er zijn twee grote parkeerplaatsen voor de ingang van het park. Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur is het betaald parkeren à 2.50 euro per uur. Op zaterdag en zondag is het parkeren gratis.