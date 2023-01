Aan de slag als vrijwilliger tijdens NLdoet 2023

Amstelland – Het Oranje Fonds nodigt iedereen uit zich een keer in te zetten voor een ander, om te ervaren hoe mooi dit is, tijdens NLdoet 2023. Op 10 en 11 maart organiseert het fonds voor de 19e keer de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op deze dagen zijn in heel het land duizenden activiteiten te vinden waarbij iedereen een dag(deel) ertoe kan dóen voor andere mensen. Ervaar wat vrijwilliger zijn met je doet door je aan te melden via nldoet.nl. Tijdens deze twee dagen kan iedereen op een laagdrempelige en vrijblijvende manier kennismaken met vrijwilligerswerk. En niet alleen in Nederland. Ook op alle Caribische eilanden van ons Koninkrijk wordt meegedaan aan de actie van het Oranje Fonds.

Er zijn tijdens NLdoet duizenden activiteiten door heel het land. Of je nu van koken, klussen, tuinieren houdt of je verzorgt liever een spelmiddag in een buurthuis. Er is altijd wel een stadstuin, zorgboerderij, een voedselbank of dorpshuis bij jou in de buurt die hulp nodig heeft en waar je op 10 en 11 maart een helpende hand kan bieden. Door vrijwilligerswerk te doen, breng je ook verschillende mensen met elkaar in verbinding en dat is van grote waarde.