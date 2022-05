Aalsmeerse band Lifeblood wint Poppprijs Amstelland

Amstelland – Tijdens een feestelijke finale-avond afgelopen vrijdag 20 mei in Poppodium P60 heeft rockband Lifeblood de felbegeerde ‘Popprijs Amstelland’ in de wacht gesleept. De band, bestaande uit jonge muzikanten uit Aalsmeer en Uithoorn, is door het dolle heen. Gitarist Joris Leegwater: “Het is onwerkelijk. We zijn vooral heel erg blij met de prijs en het nieuwe publiek dat we bereikt hebben. Het is een grote eer.” De mannen van Lifeblood zijn de strijd aangegaan met drie andere finalisten waaronder een Nederlandstalige band en twee rap-acts. Dat de alternatieve muziek van Lifeblood zegeviert is volgens frontman van de band Daaf Beuse een prachtig compliment. “In het juryrapport werden onze eigen geschreven songs erg zwaar gewogen. Dat is fantastisch, je kan zelf wel het gevoel hebben dat iets werkt maar dan is het altijd de vraag of het publiek en de jury daar hetzelfde over denkt. Er zijn ook niet gek veel bands die muziek maken in de stijl waarin wij dat doen en daarom voelt het winnen van deze prijs extra bijzonder.”

Naast Daaf en Joris bestaat de band die sinds 2020 aan de weg timmert uit Gijs Oliemans (toetsenist en gitarist) en Yordi Paul (bassist en drummer). Het viertal heeft eind vorig jaar hun eerste EP uitgebracht maar in P60 hebben zij ook al nieuw werk ten gehore gebracht dat binnenkort uit zal komen. Met het winnen van de Popprijs Amstelland heeft Lifeblood recht op studiotijd en die wil de band gebruiken om hun nieuwste klanken om te zetten in een professionele volgende release. Yordi Paul: “Het voelt nu echt alsof we los kunnen. We kijken er enorm naar uit om als band een studio te betreden. Tot dusver hebben we altijd ons werk in een geïmproviseerde thuisstudio opgenomen.”

Optreden

De aanstekelijke rock van Lifeblood is te beluisteren op Spotify en ook heeft de band een videoclip van hun post-pandemische plaat ‘Back To Normal’ laten maken. Die is te zien op YouTube. Op 17 juni treedt de band op in Poppodium Duycker in Hoofddorp, samen met onder andere de Amsterdamse zangeres Sophie Straat en de Nederlandstalige punkband Hang Youth. Voor wat daarna zal volgen en om altijd op de hoogte te blijven van de bezigheden van Lifeblood kan je de rockers volgen op Instagram, @lifebloodmusic.