45 km-autootje populair in De Ronde Venen

De Ronde Venen – De veelal elektrische brommobiel, het 45-km autootje, is bezig aan een stille opmars in Nederland. In vijf jaar tijd groeide het aantal met ruim 38 procent naar 23.666 stuks. Binnen de provincie Utrecht is het vooral de gemeente De Ronde Venen waar het voertuig steeds populairder wordt. Dat blijkt uit een analyse van mobiliteitsplatform MicroMobiel.nl op basis van CBS-cijfers.

Daarnaast is de brommobiel ook ongekend populair in het Gooi, waar in de gemeenten Laren en Blaricum vooral veel jongeren de wagentjes gebruiken als droog alternatief voor de (elektrische) fiets of scooter.

(Nog) geen wegenbelasting

Een brommobiel wordt in de volksmond ook wel ‘45-kilometerautootje’ genoemd. En een brommobiel mag inderdaad maximaal 45 kilometer per uur, maar niet elke 45 km-auto is ook een brommobiel. Zo zijn er ook nóg kleinere voertuigen – bedoeld als invalidenvoertuig – die in sommige gevallen eveneens 45 km per uur halen. Voor die voertuigen is geen rijbewijs nodig, terwijl je voor een brommobiel minimaal een AM-rijbewijs (bromfietsrijbewijs) dient te hebben. Voor een brommobiel hoeft (nog) geen wegenbelasting betaald te worden.

Verdere toename

Frank Breukelman van Micro Mobiel verwacht de komende jaren een verdere toename. “Als tweede auto is een brommobiel namelijk een heel voordelige optie, zeker als je ‘m thuis kunt opladen. Waar de brommobiel in opmars is, zien we de snorfiets juist steeds minder terug in het straatbeeld. Sinds 2020 is het aantal met bijna 17 procent gedaald. Dat kan niet los gezien worden van de invoering van de helmplicht voor snorfietsen in 2023. Met name jongeren zagen dat niet zitten. De brommobielbranche heeft hier duidelijk garen bij gesponnen.”

Het 45-km autootje is populair in De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.