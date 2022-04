Eerste ‘Maand van de Schooltuin’ op basisscholen

Regio – Komende maand vindt de eerste editie plaats van de ‘Maand van de Schooltuin’. In de provincie Noord-Holland doen ruim dertig basisscholen en ondersteuners mee aan deze nieuwe themamaand, waarin leerlingen gaan ontdekken hoe ze zelf groente en fruit kunnen zaaien, verzorgen en oogsten. Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten hopen met de Maand van de Schooltuin bij te gaan dragen aan een gezondere samenleving. “In de schooltuin ontwikkelen kinderen een gezonde smaakvoorkeur”, licht projectleider Arjan Klopstra toe. “Het zelfgeteelde worteltje smaakt toch het allerlekkerst!”

Ondersteuners

De Maand van de Schooltuin loopt van 9 tot en met 31 mei. Tot nu toe hebben zo’n 200 scholen verspreid over heel het land zich voor de eerste editie aangemeld en verwacht wordt dat zo’n 15.000 leerlingen in mei daadwerkelijk met het schooltuinieren aan de slag gaan. Omdat nu eenmaal niet alle juffen en meesters van nature groene vingers hebben, ontvangen zij ter inspiratie een lesbrief. Ook kunnen zij hulp vragen aan ondersteuners in de buurt, die al vele jaren ervaring hebben met het schooltuinieren. Lokale NME (Natuur-en Milieu Educatie)-centra, moestuincoaches en vrijwilligers op schooltuincomplexen staan klaar om scholen te ondersteunen.

Gouden Wortels

Om het schooltuinieren overal op de kaart te zetten, vindt op woensdag 25 mei op de Floriade Expo in Almere de Landelijke Schooltuinconferentie plaats met onder andere inspirerende sprekers over het belang van schooltuinieren voor welzijn en gezondheid. Tijdens deze conferentie worden ook twee Gouden Wortels uitgereikt voor de meest schooltuinvriendelijke gemeenten van Nederland, die dienen als goed voorbeeld en inspiratie voor andere gemeenten. Het is tot 10 mei mogelijk om gemeenten te nomineren.

Kennis en betrokkenheid

Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten zetten zich in om elk kind in de basisschooltijd toegang te geven tot een schooltuin. Zelf zaaien, verzorgen en oogsten van groente, fruit en bloemen, draagt bij aan meer kennis over en betrokkenheid bij voeding en natuur. Een schooltuin is een plek waar alle kinderen tot bloei kunnen komen.

Foto: Fos Fotografie