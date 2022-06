Zomerfestival in De Heimanshof

Hoofddorp – Het klimaat verandert. Nederland krijgt steeds vaker te maken met zware regenbuien, periodes van droogte en extreme temperaturen. Hoe kun je daar in je eigen tuin op inspelen? Hoe kun je de planten en dieren een handje helpen? Tijdens het Zomerfestival op zondag 26 juni in heemtuin De Heimanshof in Hoofddorp zijn praktische voorbeelden te zien en krijgt u tips voor uw eigen tuin. Voor kinderen is er een leerzame ontdekroute uitgezet door de tuin. Het festival begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk.

Rondleidingen

In De Heimanshof zijn diverse voorbeelden te zien van waterberging, gebruik van gebiedseigen water, verkoeling met behulp van planten en bomen, bodemverbetering en huisjes voor dieren. Er zijn rondleidingen en u kunt ook zelf een route lopen door de tuin. De imker is aanwezig en gaat honing slingeren en verkopen.

Ontdekroute voor kinderen

Voor kinderen is er een route door de tuin met leuke, leerzame opdrachtjes over de natuur, die ze samen met een (groot)ouder kunnen doen. Ze krijgen als beloning een leuk prijsje en kunnen in de Struintuin meedoen aan dierenbingo, memory, kikker vouwen, tegel wippen en nog veel meer. De Heimanshof en Amstelring Dagbesteding zorgen voor de inwendige mens onder meer met koffie en thee met zelfgebakken appeltaart. Adres is Wieger de Bruinlaan 1 in Hoofddorp.