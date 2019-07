Zomeractiviteiten in Amsterdamse Bos

Amstelland – Op zondagmiddag 28 juli zingt Roodkapje een vrolijk liedje in het Amsterdamse Bos, om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur. Maar verdraaid, daar is die nare wolf weer. Je speelt het sprookje van Roodkapje na. Deze activiteit staat onder leiding van Natuur is een Feest en is voor kinderen van 4 tot 9 jaar en (groot)ouders of begeleiders. De kosten zijn 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten. De start is bij De Boswinkel.

Egel en konijn

En/of maak op woensdagmiddag 31 juli om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur, iets lekkers voor egel en konijn. In het Bos is genoeg te vinden! Egel eet graag insecten. Maar Konijn is vegetariër. Wat ga je maken? Ook deze activiteit staat onder leiding van Natuur is een feest en geschikt voor kinderen van 4 tot 9 jaar en (groot)ouders en begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is eveneens bij De Boswinkel.

Aanmelden voor beide activiteiten kan via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.