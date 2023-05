Zaterdag schoolatletiekdag bij AV Aalsmeer

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 13 mei organiseert Atletiekvereniging Aalsmeer weer de jaarlijkse schoolatletiekdag voor alle leerlingen van de basisscholen in Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout. Locatie is de atletiekbaan aan de Sportlaan 43a.

Het programma bestaat uit 40 of 60 meter sprinten, raketwerpen, verspringen en tenslotte 600 meter hardlopen (1.5 ronde op de atletiekbaan). Voor de beste drie per onderdeel en per leeftijdsgroep zijn mooie prijzen beschikbaar. De meisjes en jongens van de groepen 6, 7 en 8 beginnen om 10.00 uur. De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 starten om 13.00 uur.

Inschrijven kan via school, maar kinderen kunnen ook zichzelf aanmelden per e-mail naar info@avaalsmeer.nl met voornaam, achternaam, leeftijd, welke groep en jongen of meisje. Aan zowel alle deelnemers als alle kijkers wordt gevraagd om zoveel mogelijk te voet of per fiets te komen, want het aantal parkeerplekken voor dit grote evenement is beperkt!