Amstelveen – De Maakplaats gaat on tour naar het Cobra Museum voor Moderne Kunst. Kinderen doen tijdens een workshop ‘Maak je eigen muziekinstrument’ inspiratie op bij de schilderijen van Polke en de muziek van Blaudzun en gaan daarna aan de slag met een Makey Makey om zelf muziek te maken.

Makey Makey geeft deelnemers de mogelijkheid om zelf de knoppen van hun instrument op papier te plaatsen. Door verbindingen te leggen kunnen zij deze knoppen daadwerkelijk bespelen en zo elkaar verrassen met muziek. Het is een uitdagende rondleiding en workshop voor kinderen van 8 tot 12 jaar in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in samenwerking met de Bibliotheek Amstelland.

Praktische informatie:

Cobra Museum voor moderne kunst in samenwerking met Bibliotheek Amstelveen, Stadsplein. De workshop is op woensdag 18 maart van 15.00 tot 16.30 uur in het Cobra Museum, Sandbergplein 1 in het Stadshart van Amstelveen. Kosten: €7,50 voor leden en €15,- voor niet-leden.



Ga voor de kaartverkoop en een compleet overzicht van de Maakplaats activiteiten naar www.debibliotheekamstelland.nl