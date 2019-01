Woning gesloten na vondst hennepkwekerij

Met ingang van 24 januari is een woning aan de Schumanflat gesloten voor een periode van drie maanden. De woning is per direct gesloten omdat deze niet bewoond werd en volledig ingericht was als hennepkwekerij. In de flat werden door de politie in totaal 210 planten, apparatuur en groeimiddelen aan getroffen. De woning is gesloten op basis van de Wet Damocles (ook bekend als de Opiumwet).

Brandgevaar

Naast het niet bewoond zijn van de woning is eveneens een belangrijke reden voor de directe sluiting het feit dat er illegaal stroom werd afgetapt. In dat geval is de elektrische installatie van de kwekerij buiten de elektriciteitsmeter van de netbeheerder en groepenkast aangelegd. In het geval van overbelasting of kortsluiting slaat de aardlekschakelaar dan niet uit. Vaak heeft dit brand tot gevolg.

Wees alert op de signalen

Naast brandgevaar levert een hennepkwekerij vaak nog andere ongewenste effecten op. De politie vraagt de inwoners dan ook alert te zijn op signalen als geur- en geluidsoverlast, afgeplakte ramen, een onbewoonde indruk van het huis maar wel activiteiten of tijdens de winterperiode geen sneeuw op het dak van de woning. Inwoners kunnen eventuele vermoedens (anoniem) melden via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem)