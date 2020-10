Wintertijd = inbraaktijd

Regio – Binnenkort gaat de wintertijd weer in. Voor veel Nederlanders staat de ingang van de wintertijd voor “een uur extra slapen”. Maar waar veel huiseigenaren geen rekening mee houden, is dat wintertijd gelijkstaat aan inbraaktijd. De donkere dagen geven inbrekers meer tijd om ongezien hun slag te kunnen slaan. De hoogste tijd dus voor bewoners om de juiste preventiemaatregelen te nemen om het inbrekers niet te makkelijk te maken.

Donkere Dagen Offensief

Van november tot en met februari vinden jaarlijks de meeste woninginbraken plaats. Met het Donkere Dagen Offensief zet het ministerie van Justitie en Veiligheid, samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Politiekeurmerk, gemeenten en politiekorpsen, extra in op woninginbraakpreventie. Want elke inbraak is er nog een teveel. De campagne maakt woningeigenaren alert op het verhoogde inbraakrisico in de wintermaanden en het belang van goede beveiliging van de woning. De campagne start op European Focus Day, de dag tegen woninginbraken op 21 oktober, met onder meer het gratis webinar ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’.

Preventieve maatregelen

Kun je zelf als bewoner iets doen om de inbraakkans te verkleinen? “Zeker! Met een paar simpele maatregelen maak je het voor inbrekers al een stuk moeilijker om binnen te komen”, stelt Susanne Schat, adviseur woninginbraken bij het CCV. “Het begint bij je eigen gedrag, zoals alle ramen en deuren op slot doen en een lichtje aanlaten als je weg bent.” Ze wijst daarbij op het belang van kwalitatief goed hang- en sluitwerk. “Wanneer de sloten, grendels en scharnieren in een woning aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) voldoen, neemt de kans op inbraak al aanzienlijk af.”

Meer tips op 21 oktober

Maar er is meer; hoe zit het met ‘smart locks’, digitale deurbellen en wat houdt het Politiekeurmerk nou eigenlijk in? Bewoners krijgen antwoord op deze vragen tijdens het gratis webinar ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’ op 21 oktober van 19.30 – 20.30 uur. Tijdens dit webinar worden bewoners volledig worden bijgepraat door Sybren van der Velden, landelijk coördinator woninginbraken bij de nationale politie en CCV-adviseur Susanne Schat, over zaken als:

inbraakcijfers bij jou in de buurt;

hoe veilig zijn smartlocks;

hoe bereik je inbraakwerendheid met het Politiekeurmerk;

zo wordt hang-en-sluitwerk getest;

de digitale deurbel.

Deelname is gratis. Bovendien maak je met je deelname kans op een digitale deurbel. Meer informatie en aanmelden: www.hetccv.nl/webinarinbraakpreventie