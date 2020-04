Water geven op terras of balkon met zonlicht

Amstelland – Uit onderzoek van tuinspecialist Gardena blijkt dat 75% van de Europese balkons geen waterkraan of stopcontact heeft. Gardena biedt nu uitkomst met een volautomatisch watergeefsysteem voor planten op balkons en terrassen: AquaBloom. Daarbij is geen kraan of stopcontact meer nodig. Het is een volautomatisch druppelsysteem dat werkt op zonne-energie, zonder stekker en zelfs zonder kraan. Ook als je van huis bent, krijgen de planten toch voldoende water. Met dit druppelsysteem bespaar je bovendien water en blijven planten in topconditie.

Reservoir

AquaBloom is geschikt voor maximaal 20 planten en put water uit een reservoir zoals een teil, emmer of (regen)ton. De set bevat alles dat je nodig hebt om het systeem meteen te installeren: een basisunit met zonnepaneel, oplaadbare batterijen, pomp, waterslang en druppelaars. Je hebt geen gereedschap nodig bij de installatie. Het basisapparaat (met zonnepaneel) zet je op een zonnige plaats en vervolgens stel je het watergeven in: wanneer en hoe lang. Om het je makkelijk te maken, beschikt AquaBloom over een aantal basisprogramma’s. De geruisloze pomp haalt het water uit een reservoir en eventueel vuil wordt automatisch gefilterd. De slang met druppelaars leg je langs de voet (wortelkluit) van de planten. Bij elke plant sluit je een druppelaar aan. Met een pin zet je de slang vast. Daarna is AquaBloom klaar voor gebruik.

De Gardena AquaBloom set is verkrijgbaar via tuincentra en webshops. Kijk voor meer informatie op www.gardena.com.