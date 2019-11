Amstelland – Kom mee wandelen met de boswachter in het Amsterdamse Bos op zondagmiddag 15 december om 14.00 uur. Welke keuzes worden er gemaakt bij het beheren van het Bos?

Ga met de boswachter het Bos in, die zal laten zien en vertellen wat er allemaal gebeurt om het Bos gezond en veiligte houden en de biodiversiteit te bevorderen. Start van de wandeling is bij de grote parkeerplaats van de Geitenboerderij aan de Nieuwe Meerlaan 3, Amstelveen.

De kosten zijn 5 euro per persoon, graag gepast en contact te betalen. De wandeling is geschikt voor wandelaars vanaf 12 jaar. Aanmelden via: 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5.