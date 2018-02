Wandelen langs kunstwerken (9)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

Dorpswandeling

Op weg alweer naar het negende kunstwerk tijdens de wandeling. Het is nog steeds een dorpswandeling. Van de Dorpsstraat, de Kanaalstraat en het Weteringplantsoen naar het Raadhuisplein waar trots godin Flora op de inwoners neerkijkt en het vers (gedicht) op het trapbordes van het gemeentehuis vraagt om gelezen te worden. Verder dan nu naar het groene park in het Centrum: Het Stokkeland.

Groen park in Centrum

In 2000 is begonnen met de aanleg van dit nieuwe park in het centrum van Aalsmeer. Het park is omsloten door water en heeft een ecologische, moerasachtige vegetatie. Het Stokkeland dankt zijn naam aan de stokken, die beroepsvissers van de Westeinderplassen daar vroeger plaatsten om hun netten te drogen.

De commissie kunstopdrachten kocht voor deze locatie vier beelden aan. Als eerste zichtbaar bij betreding van het park, dat overigens ook best een beetje onderhoud kan gebruiken, is de blauwe zuil van gelakt staal uit 2001. Maker is Cyril Lixenberg (1932).

Suggestie van beweging

De zuil valt in het park onmiddellijk op door de expressieve hemelsblauwe kleur. Ook de heldere compacte vorm houdt de kijker in de ban. Lixenberg kiest voor zijn werk een verticale rechthoek als uitgangspuntpunt. Kenmerkend is de manier waarop hij deze basisvorm tegenspreekt en ingrijpend bewerkt. De robuuste plaat staal wordt op een gracieuze wijze opengeknipt en uitgeklapt, waardoor er een suggestie van beweging ontstaat. De restvorm wordt bepaald door de ruimte zelf. De vlakken veranderen voortdurend van richting, afhankelijk van de plaats van de toeschouwer. De stralende kleur blauw en het geruststellende ritme van de golvende lijnen roepen associaties op met wind, water en vrijheid.