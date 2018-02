Wandelen langs kunstwerken (8)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

Dorpswandeling

Op weg alweer naar het achtste kunstwerk tijdens de wandeling. Het is nog steeds een dorpswandeling. Van de Dorpsstraat, de Kanaalstraat en het Weteringplantsoen naar het Raadhuisplein waar trots godin Flora op de inwoners neerkijkt. Het plein in het Centrum heeft nog meer kunstwerken, in/bij het gemeentehuis, zoals het wapen van de klimmende leeuw op de gevel van het gemeentehuis en het vers op het trapbordes van het gemeentehuis:

Theo Kurpershoek (1914-1998) Vers, gebeiteld in steen

De dichter Schulte Nordholt schreef een gedicht over de geschiedenis van een wonderlijk stukje moerasland in Holland. Het verwijst naar Aalsmeerders die eeuwenlang hun grond tegen het water hebben ver- dedigd. Het gedicht is gebeiteld in een steen aan de voorkant van het trapbordes van het gemeentehuis. De letters zijn op de steen getekend door de bekende typograaf, graficus en schilder Theo Kurpershoek.

Gedicht Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995):

Sinds het gescheiden is, het water en het land,

leeft het hier hand in hand, in een verbintenis

van eeuwen innigheid en mildheid en gemis en hoop en strijd.

Het water neemt en geeft en trouw van mensenhand bezegelt dit verband.

Wat men aan liefde heeft is met dit land gemoeid, omdat het waarlijk leeft wanneer het bloeit.

Midden in Holland slaat dit hart van licht en glas, een bloem die in het gras voor God te glanzen staat, en zendt te kust te keur, rondom, haar overdaad van kleur en geur.

Schoonmaken/opknappen

Wat trouwens wel opvalt tijdens de wandelingen is dat menig kunstwerk best een schoonmaak- en/of opknapbeurt kan gebruiken. Wellicht een idee om het budget in het ‘kunstpotje’ van de gemeente hier deels voor te gebruiken…