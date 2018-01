Wandelen langs kunstwerken (6)

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

Dorpswandeling

Op weg alweer naar het zesde kunstwerk tijdens de wandeling. Het is nog steeds een dorpswandeling. Van de Dorpsstraat, de Kanaalstraat en het Weteringplantsoen omhoog kijken op het Raadhuisplein, naar:

Flora (1962)

Teun Roosenburg 1916, Brons

Hoog op een kolom, omlijnd door wolkenpartijen, staat een meer dan levensgrote vrouwenfiguur met een krans van bloemen. Het is Flora, godin van de lente, die de groei van bloemen bevordert. In de oudheid strooide ze bloemen over de wereld en was haar adem als de geur van verse rozen.

De godin Flora is bijzonder geliefd bij postklassieke kunstenaars; ook de Limburgse beeldhouwer Roosenburg zag in haar een muze. Zijn Flora is fier en jeugdig, draagt bloemen in het haar en straalt universele schoonheid uit.

Stabiliteit en levensenergie

De zuil is tien meter hoog en samen met de tweeënhalve meter hoge Flora symboliseert zij stabiliteit en levensenergie. Flora geeft identiteit en betekenis aan Aalsmeer, het bloemendorp met wereldfaam. Hier speelt, gezien de opdracht, de relatie met het gebouw en met de gemeente een bijzondere rol. Voor de plaats en de hoogte van de zuil heeft architect J.F Berghoef, zich laten inspireren door de zuil voor het Dogenpaleis in Venetie.

Opening gemeentehuis

De sculptuur werd in 1962 aangeboden door ‘het comité geschenken raadhuis’ ter gelegenheid van de officiële opening van het gemeentehuis. Aalsmeerse burgers met grote en kleine bedrijven brachten een aanzienlijk bedrag bijeen, waaruit zes kunstwerken die het gemeentehuis sieren bekostigd werden.