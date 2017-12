Wandelen langs kunstwerken (2)

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

Zuil (1994)

Jan Snoeck 1927

Keramiek

Locatie: Zwarteweg, voor de brandweerkazerne

Ter gelegenheid van de bouw van de brandweerkazerne en de gemeentewerf, wilde de gemeente Aalsmeer een kunstwerk met spuitend water.

Jan Snoeck, een veelzijdig kunstenaar, bekend om zijn monumentale werken in keramiek, verwerkte schilderkunstige elementen in een sculptuur. Vreemde waterwezens, een brandweerman en een vis, rennen in een soort stripverhaal achter elkaar aan.

Aan de andere zijde van de zuil is een soort natuurgodin te zien die in de zee leeft. Sierlijke blauwe en witte lijnen, doen denken aan meters hoge golven en overheersen de voorstelling.

In bijna alle oude volksverhalen is water gerelateerd aan zuiverheid, vruchtbaarheid en levenskracht. Dit kleurrijke beeld, een fontein met vijf spuitende waterstralen – de levensbron – is sprankelend en speels.

Vrijheid is het sleutelwoord voor het werk van Jan Snoeck. “Ik heb een hekel aan gebondenheid, ik zet mijn figuren bewust in de ruimte zodat ze vrij zijn om zich te bewegen, zoals vissen of vogels.”