Wandelen langs kunstwerken (17)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

Op weg alweer naar het zeventiende kunstwerk tijdens de wandeling. Van het Centrum door Zuid, vorige week in de Jac. P. Thijsselaan en in de Hornmeer beland. Eerst bij het Wellant College waar één kunstwerk staat dat deel uitmaakt van de kleurige ‘Heksenkring’ op het recreatie-eiland aan de Westeinder.

Spelende nijlpaarden

De wandeling gaat weer verder, binnenkort richting Kudelstaart waar natuurlijk ook diverse kunstwerken te ontdekken zijn, maar eerst nog even de Hornmeer in. Om precies te zijn naar de Fuutlaan. Hier staat in het grasveld het bronzen beeld ‘Spelende nijlpaarden’ (1977) van de Aalsmeerse kunstenaar Miep Maarse.

Acrobatisch avontuur

Nijlpaarden leven in Afrika en worden ongeveer dertig jaar oud. De bronzen nijlpaarden in de Fuutlaan hebben die leeftijd allang bereikt, maar maken de indruk nog volop van het leven te genieten. Een nijlpaard is een log dier, maar oogt hier – in een acrobatisch avontuur – lichtvoetig en humoristisch.

Menselijke situaties

Miep Maarse heeft zich gespecialiseerd in het boetseren van dieren. Uit talrijke kleine voorstudies ontstaan fantasierijke voorstellingen, waarbij dieren in menselijke situaties belanden. Nijlpaarden zijn samen met giraffen, beren en olifanten haar werk blijven bevolken. Het zijn portretten van dieren, maar met gemak zijn er menselijke trekjes in te herkennen. Dieren zijn net mensen, of is het andersom?

Van Miep Maarse zijn nog meer prachtige beelden in Aalsmeer te zien, maar eerst volgende week naar Kudelstaart…