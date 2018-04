Wandelen langs kunstwerken (17)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken zijn geplaatst. De wandeling langs al deze kunstwerken duurt voort. De wandeling begon in het Centrum, ging over het Stokkeland en via het Seringenpark door Zuid naar de Hornmeer. Van de heksenkring van het Wellant College op het recreatie-eiland nu op naar Kudelstaart. Kunstwerk nummer 17.

Het andere land (2001)

In de fortbocht, bij het oude sluisje, staat ‘Het andere land’ van Hank Beelenkamp. Een beeld van Belgisch hardsteen en geplaatst na restauratie van het fortsluisje in 2014. Het fortsluisje is in 1891 gebouwd om in geval van oorlog water via de sluis in de polders van Amsterdam te laten lopen en zo de vijand tegen te houden.

Geïnspireerd door de schoonheid van de Westeinderplassen maakte beeldhouwer Hank Beelenkamp speciaal voor deze plek een beeld. Hij hakte en beitelde, schuurde en polijstte en bracht aan weerszijden een tekening aan van een vrouw en een man omgeven door rietkragen. Het verhaal achter dit mysterieuze liefdespaar blijft natuurlijk een vraagteken voor de kijker. Omgeven door water en weidse wolkenluchten kun je hier wegdromen over ‘het andere land’. Het is een beeld over hartstocht en aardse realiteit.

De in het werk aangebrachte dichtregel geldt als een verwijzing naar het achterliggende rietlandschap: Het riet, de oeverrand fluist’ren te allen tijde beloften in het land ginds aan de overzijde. Een strofe uit het gedicht ‘het andere land’ van Ida Gerhardt.

Neem plaats op het bij het kunstwerk geplaatste bankje en droom weg of kijk eens rustig rond. Het oog valt vast ook op het prachtige fort Kudelstaart dat omgetoverd gaat worden tot Zeilfort en de in de jaren negentig gerestaureerde fortwachterswoning. Volgende week gaat de wandeling verder Kudelstaart in. Op naar kunstwerk nummer 18. Voor nu: Veel wandel- of fietsplezier.