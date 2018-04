Wandelen langs kunstwerken (16)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

Recreatie-eiland

Op weg alweer naar het zestiende kunstwerk tijdens de wandeling. Van het Centrum door Zuid, in de Jac. P. Thijsselaan beland om nu de Hornmeer in te wandelen. Op weg naar het recreatie-eiland. Bij het Wellant College staat één kunstwerk dat deel uitmaakt van de ‘Heksenkring’ op het recreatie-eiland.

De Heksenkring

Wie de Westeinderroute af gaat, ziet voorbij de watertoren, rechts bij het water, een kring van kleurrijke paaltjes. Ze zijn gemaakt door eindexamenkandidaten van het Wellant College, ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de middelbare tuinbouwschool in 1997. Alle objecten zijn verschillend van kleur en vorm en versierd met bloem- en plantmotieven. Ze werden uitgevoerd in keramiek en om een eenheid te verkrijgen in een kring geplaatst. Cirkels hadden in de oudheid zowel een beschermende als hemelse betekenis, vandaar de mystieke titel ‘Heksenkring’.

Het werk heeft een aantrekkingskracht op jonge kinderen, je ziet ze er vaak met hun ouders spelen. Ze zien er een sprookje, een klok, zon of maan in, het prikkelt de fantasie. De paaltjes hebben hier, mede door hun vrolijke uitstraling een speelfunctie gekregen.