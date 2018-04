Wandelen langs kunstwerken (15)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

Naar de Hornmeer

Op weg alweer naar het vijftiende kunstwerk tijdens de wandeling. Van de Dorpsstraat, de Kanaalstraat, het Weteringplantsoen, het Raadhuisplein, de parken Stokkeland en het in ere herstelde Seringenpark aan de Ophelialaan verder door de wijk Zuid waar in de tuin van de voormalige school in de Jac. P. Thijsselaan het mooie kunstwerk ‘De Buitelaars’ van Miep Maarse te bewonderen was.

De Heksenkring

De wandeling gaat verder via de Jac. P. Thijsselaan naar het Wellant College. Hier staat één kunstwerk dat deel uitmaakt van de ‘Heksenkring’ op het recreatie-eiland. Ze zijn gemaakt door eindexamenkandidaten van het Wellant College, ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de middelbare tuinbouwschool in 1997. Vandaar dat er één als symbool alleen staat bij het Wellant College.