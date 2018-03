Wandelen langs kunstwerken (14)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

Door de wijk

Op weg alweer naar het veertiende kunstwerk tijdens de wandeling. Van de Dorpsstraat, de Kanaalstraat, het Weteringplantsoen, het Raadhuisplein, de parken Stokkeland en het in ere herstelde Seringenpark aan de Ophelialaan nu verder door de wijk Zuid. In de tuin van de voormalige (kleuter)-school in de Jac. P. Thijsselaan een bijzonder lieflijk kunstwerk.

De Buitelaar

Een van de eerste kustenaars van wie in de jaren zeventig werk is aangekocht door de gemeente is van Miep Maarse. In de tuin (tegenover de gymzaal) in de J.P. Thijsselaan pronken haar Buitelaars, een tijdloze weergave van twee jongens in buitelende koprol. Al gemaakt door Miep Maarse in haar academietijd. Het beeld laat zien hoe vakmanschap aan de basis ligt van haar beeldhouwkunst.

Gefascineerd door het kinderspel brengt zij de beweging in haar beeld over, waarbij ze de volumes van romp en ledematen in een vloeiende vorm bij elkaar brengt. De gemeente koos destijds voor dit beeld vanwege de herkenbaarheid voor kinderen. Als alternatief voor het veel duurdere brons werd het beeld gegoten in beton.

Volgende week gaat de wandeling ‘gewoon’ weer verder. Wat wordt kunstwerk nummer vijftien? Een tip: Niet zo heel ver van De Buitelaars…