Wandelen langs kunstwerken (11)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

Dorpswandeling

Op weg alweer naar het elfde kunstwerk tijdens de wandeling. Het is nog steeds een dorpswandeling. Van de Dorpsstraat, de Kanaalstraat, het Weteringplantsoen en Raadhuisplein nu op het Stokkeland. Verder het groene park in het Centrum ontdekken. Na op het Stokkeland ‘ontvangen’ te zijn door de hemelsblauwe zuil gaat de tocht verder het ‘bos’ in. Bij het insectenhuis kon het tweede kunstwerk ‘Leeg middelpunt’ bewonderd worden. Nu de brug over en gelijk weer een beeld dat de wandelaars welkom heet:

Eurydice (brons, 2001)

Tine van de Weyer 1951

Tine van de Weyer maakt beelden waarin begrippen als beschutting, omhullen en onthullen een rol spelen. Haar werk is soms figuratief, soms abstract, maar nooit gericht op een schoonheidsideaal.

Tors op vier benen

Het beeld ‘Eurydice’ is een tors op vier benen, waardoor een opmerkelijke vervreemding ontstaat. De huid is opgebouwd uit mozaïek- achtige stukjes klei en heeft een weerbarstige, oude uitstraling. De titel van het beeld is ontleend aan één van de droevigste verhalen uit de Griekse mythologie: Orpheus en Eurydice. Een mythe waarin de betoverende muziek en poëzie een hoofdrol spelen is natuurlijk een zeer inspirerend gegeven voor componisten, dichters en beeldend kunstenaars.

Zeggingskracht

Geïnspireerd door de magische muziek werd het beeld Eurydice tot leven gewekt. Het is geen illustratie van de mythe maar een werk met een eigen beeldende zeggingskracht.