Wandelen langs kunstwerken (10)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

Dorpswandeling

Op weg alweer naar het tiende kunstwerk tijdens de wandeling. Het is nog steeds een dorpswandeling. Van de Dorpsstraat, de Kanaalstraat en het Weteringplantsoen naar het Raadhuisplein waar trots godin Flora op de inwoners neerkijkt en het vers (gedicht) op het trapbordes van het gemeentehuis vraagt om gelezen te worden. Nu dan verder het groene park in het Centrum ontdekken. Na op het Stokkeland ‘ontvangen’ te zijn door de hemelsblauwe zuil gaat de tocht verder het ‘bos’ in. Bij het insectenhuis kan het tweede kunstwerk bewonderd worden:

Leeg middelpunt (2001)

Anjeliek Blaauw (1970 )

Ogenschijnlijk is dit een eenvoudig betonnen beeld. De grondvorm is geometrisch, vierkant van buiten, rond van binnen. Een golvende breuklijn snijdt het strakke beeld in vieren; er ontstaat een middelpunt. Deze gesloten compositie heeft een veel wijdere betekenis; de vormen zijn minder abstract dan ze lijken. Een vierkant staat voor evenwicht en beschutting, terwijl een cirkel op oneindigheid en eenheid wijst. Zij zijn symbolen van stilte en geheimzinnigheid en bezitten een diepere betekenis.

Duidelijkheid en mysterie

Duidelijkheid en mysterie, dát is wat deze kunstenares zo fascineert. Juist de binnenruimte van het beeld heeft een mystieke, bijna meditatieve aantrekkingskracht. De kunstenares nodigt je daarom uit om op de rand van het kunstwerk te gaan zitten. Starend naar het hart ervan, ervaar je een lege, stille ruimte. En dat is precies wat de mensen die in het park lopen nodig hebben, hun hoofd leegmaken en nieuwe energie op doen.