Wandelen langs kunstkasten (9)

Aalsmeer – Dit keer is de fiets – vanwege de afstand – het meest handig om kunstkast nummer negen te gaan bekijken. Via de Stommeerkade naar de Parklaan. De kunstkast van Peggy, Ingrid en Dave Moespot staat tegenover de ingang van het Seringenpark.

Bewoonster Lia van Andel is dolgelukkig met de kunstkast waar zij vanuit het keukenraam van haar huis op uit kijkt. Vanaf het begin is zij door Peggy Moespot, dochter Ingrid en zoon Dave Moespot betrokken bij het hele proces. Vooraf was er mailcontact met de bewoners en is het ontwerp met hen besproken. Maar het was vooral mevrouw van Andel die reageerde. “Tenslotte is het mijn uitzicht.”

Fantastische medewerking

“Ik ben direct met haar in gesprek gegaan, heb foto’s gedeeld van ons plan. Het ontwerp werd goed gekeurd, maar nog wel met het verzoek er een vogeltje bij te schilderen”, lacht Peggy. “En, wij hebben mevrouw van Andel ook nog een schaap beloofd, want die stond ook op het wenslijstje.” De medewerking was fantastisch, het gras rond de kast werd gemaaid, zodat er goed gewerkt kon worden. En terwijl moeder en dochter zich ontfermde over de blaadjes en bloemetjes (je ziet werkelijk niet wie wat geschilderd heeft) keek zoon Dave vanuit het keukenraam hoe zijn te schilderen kant er uit moest gaan zien. “Ik wilde de omgeving laten meespelen en die heb ik in mijn stijl weergegeven.”

Grote belangstelling

“De mensen hebben echt meegeleefd, ook de fietsers en wandelaars die voorbij kwamen vonden het prachtig worden.”

Peggy kreeg, nadat zij haar zoon Dave had geholpen met zijn kast op het Praamplein, zo de smaak te pakken, dat zij aangaf zelf ook wel een kast te willen beschilderen en dat dan samen met haar kinderen. Het bleek een gouden ingeving. “Wij zijn allemaal geboren met twee rechterhanden”, verklaart Dave en het is duidelijk te zien dat het hier gaat om een creatieve familie.

Wanneer ook het schaap op de kast is geschilderd, heeft mevrouw van Andel taart beloofd aan de kunstenaars. Dat wordt vast een leuk smakelijk weerzien!

Janna van Zon