Wandelen langs kunstkasten (7)

Bob van den Heuvel

Aalsmeer – De laatste kunstkast op het Praamplein is van Bob van den Heuvel. Volgende week voert de wandeling naar de kunstkast van Rein van der Zee, te vinden in de buurt van supermarkt Deen Maar nu eerst hoe Bob zijn kunstkast schilderde.

“Ik wilde heel graag de kast in de buurt van de glasbak. Daar komt mijn voorstelling van flessen en glazen het best tot zijn recht, er is een connectie is ontstaan tussen de beide objecten.” Het is dat Bob van den Heuvel gewend is aan aandacht, wie een trouwe bezoeker is van het Theater van Bob&Gon weet hoe makkelijk hij praat en geniet van belangstelling.

Tijdens het schilderen van de kunstkast had hij niets te klagen. Staande of zittend op een laag krukje bracht hij de eerste deklagen in verschillende tinten aan. Hij wist precies waar hij mee bezig was, had alles al in zijn hoofd, wist hoe het moest worden.

Kijkfeest

Daarna begon het kijkfeest. Het publiek bleef staan… was benieuwd hoe het verder zou gaan. Theatraal – alsof hij op het podium stond – trok hij zijn plastic handschoenen aan en met zijn vingers woelend door de verf werden trefzeker in één beweging de contouren van de flessen en glazen steeds duidelijker. Het oogde als iets magisch zoals een goochelaar die vanuit het niets kaarten tevoorschijn tovert of een duif uit een hoge hoed.

Vervolgens pakte hij de sponsjes, veegde voorzichtig – bijna teder – wat verf weg, op andere plekken was hij juist wat minder voorzichtig, voegde verf toe waar hij dat nodig vond. Er ontstond diepte in het werk, de accenten werden steeds duidelijker. Eén van de glazen was plotseling – door slechts een kleine toets rode verf aan te brengen – gevuld met een bodem verschaalde wijn. De omstanders keken met verbazing verwondering bewondering. En er klonk applaus. De eerder grauwe nietszeggende kast was door Bob omgetoverd tot een kunstkast met een voorstelling die tot de verbeelding spreekt.

Wie nu de lege wijnflessen weggooit in de daarvoor bedoelde glasbakken zal even opzij kijken en bij het zien van de geschilderde flessen en glazen denken: Ach ja, wat hebben wij genoten van de wijn en wat hadden wij een leuke avond.

Op verzoek van andere bewoners zal Bob in de toekomst zeker ook nog een andere kast gaan beschilderen. Dan het liefst iets met grassen. geeft hijzelf aan. Hoewel, nog iets met flessen en glazen? Het geschilderde café bezoek komt zeker nog ter sprake.

Janna van Zon