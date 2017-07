Wandelen langs kunstkasten (5)

Dion V.: Onstuimig en spontaan

Aalsmeer – “Mevrouw, mevrouw. Wilt u alstublieft uw auto even een paar plaatsen verder zetten, want ik ga hier schilderen en anders zit uw auto straks vol verfspatten.” De mevrouw kijkt eerst wat verbolgen, maar moet daarna glimlachen om Dion V. Met zijn enthousiasme valt zijn verzoek niet te weigeren. “Zo goed?”, is de vraag en als antwoord gaat er een duim omhoog vergezeld met een: “Dank u wel.”

Op een groot zeil langs de nu nog groene kast worden de vele tubes vol, half vol of bijna leeg, de potten verf – in de meest uiteenlopende kleuren – gelegd. Wanneer alle voorbereidingen zijn getroffen, gaat de radio op vol volume aan en begint het verfspektakel.

Roze, rood, groen, blauw, goud, oranje, paars, de verfspetters vliegen in het rond en vormen op de kast een confetti van kleuren en vrolijkheid. De omstanders genieten van DionV. zijn performance. “Welke kleur wilt u nog zien?”

Dion V. weet zijn publiek te vermaken, maar werkt vervolgens hard door want om 14.00 uur wacht hem een volgend optreden in het midden van het land.

Wanneer de kast is omgetoverd tot een echt Dion V. kunstwerk wordt tot slot de handtekening geplaatst. De letters komen rechtstreeks uit de verftube. Zijn overal staat stijf van de verf. Ook zijn krullen, handen en gezicht zijn niet ontkomen aan het spontane en onstuimige geweld.

Met een vrolijke groet verlaat hij zijn straatatelier. Eerst naar huis, onder de douche en dan snel weer verder, want van stil zitten heeft Dion V. nog nooit gehoord.

De sporen die hij nalaat rond de kleurige kast zijn nog lang zichtbaar, maar ach wie daar op let is een kniesoor.

Janna van Zon