Wandelen langs kunstkasten (4)

Aalsmeer – De wandeling langs kunstkasten duurt voort. Er zijn inmiddels in de gemeente al vele elektriciteitskasten omgetoverd tot kleurige kunstwerken. Toch is het Praamplein nog de plaats waar de rondgang plaatsvindt. Op het plein is aangevangen met dit kleurrijke initiatief. Hier hebben verschillende kunstenaars het grijs omgetoverd in prachtige ‘schilderijen’. Allen in hun eigen stijl en dit zorgt voor een leuke variatie. Deze week:

Dave Moespot: Een graffiti street-art achtergrond

Dave Moespot heeft een graffiti street-art achtergrond. Maar zijn benadering is wel heel persoonlijk. “Ik houd mij vast aan één stroming; Street art is gebaseerd op snelheid. De inspiratie voor de door mij gemaakte kast op het Praamplein komt voort vanuit de Dia les Muortes, de dag dat de Mexicaanse bevolking en verder ook die van Latijns Amerika de dag van de doden viert.”

Vier het leven van de doden

Op deze nationale feestdagen – gehouden op 1 en 2 november – worden er door de straten van heel Mexico kleurige optochten gehouden. Er wordt overdadig gegeten en de drank vloeit rijkelijk. En wordt uitbundig feest gevierd omdat de doden niet zouden willen dat de nabestaanden om hen rouwen en verdrietig zijn. Het leven van de doden moet worden gevierd.

De kleurige bloemen waarmee de vrouwen zich versieren heeft Dave in zijn kunstkast teruggebracht tot één fel rode bloem die door de sterke contouren en vage achtergrond nog feller lijkt te kleuren. En natuurlijk ontbreekt de sugar skull tattoo niet, geïnspireerd op de kleurrijke schedels die worden meegedragen tijdens deze dagen.

“Het contrast van de achtergrond in combinatie met de strakke lijnen van de afbeelding dat is mijn stijl.” Zijn kunstkast toont een levend protest, de felheid die Dave tentoon spreidt heeft natuurlijk ook te maken met de snelheid waarop street-art is gebaseerd. Maar dat de westerse cultuur toch anders is dan die van Latijns- Amerika is ook zichtbaar. Wie zo naar zijn creatie kijkt, ziet een samensmelting van twee culturen.

Janna van Zon