Wandelen langs kunstkasten (3)

Aalsmeer – Op het Praamplein staan diverse kunstkasten. Op het plein achter de winkelstraat in het Centrum is het project om grijze elektriciteitskasten om te toveren tot kleurrijke kunstwerken van start gegaan. Inmiddels is Aalsmeer op diverse locaties opgesierd met schilderwerken van diverse inwoners. Deze week:

De kunstkast van Femke Kempkes

Het uitgangspunt voor de door Femke Kempkes gemaakte kunstkast was het samen doen met de Aalsmeerse bevolking, waarbij iedereen – jong en oud – een eigen inbreng heeft. “Als kunstenaar bied je een frame, wanneer je een goed basisconcept hebt dan werkt het.”

Dat deze gedachte klopt, daarvan is het bewijs duidelijk geleverd bij de kunstkast op het Praamplein tegenover de Historische Tuin. Het werd een fleurig resultaat met een knipoog naar de Tuin. “Ik heb als het ware de Historische Tuin – één van de meest inspirerende Aalsmeerse ruimte – over de sloot getrokken.”

Samen doen is samen beleven en ervaren

Nadat Femke de contouren van de kweekkas op de kunstkast had aangebracht werden de vakjes ingevuld door vele blije en enthousiaste mensen. Zij vonden het een top idee om mee te werken aan dit project. Waren trots op het eindresultaat. “Ach mag ik nog een vakje doen, het is zo leuk om te schilderen! Dan doe ik nu iets met blauw en geel.” “Welke vind jij het mooist?”, een vraag van een klein meisje aan haar moeder, die zelf ook ernstig heeft mee geverfd.

Natuurlijk waren er geen winnaars en verliezers dat was het bijzondere van dit project. Het samendoen daar ging het om! “Het gaat om de beleving en om de ervaring”, aldus de tevreden kunstenaar, die constateert dat ook maanden later nog steeds mensen even langs de kast lopen om naar het door hun geschilderde bloemetje te kijken. “Er is een mooi doel bereikt!”

Janna van Zon