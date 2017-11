Wandelen langs kunstkasten (22)

Aalsmeer – De maakster van kunstkast 22, te vinden aan de Oosteinderweg 530 vlak bij het Amsterdamse Bos, heeft gekozen voor een Fins landschap. Dat is niet zomaar een toevalligheid, want Lida Malviina-Snoek is opgegroeid in het hoge Noorden.

En wie denkt aan Finland, denkt aan meren en aan berkenbomen.

“Berkenbomen bepalen het landschap, zij doen mij terug denken aan thuis. Daarom kon voor mij deze kast alleen maar dit beeld mee krijgen”, aldus de maakster die bij het schilderen assistentie kreeg van Giovanni Margaroli. “Ik heb wel vaker met Giovanni gewerkt, dus voor hem ook alle lof en eer. Wij hebben samen het ontwerp opgezet en hij heeft het schilderen voor zijn rekening genomen.”

De berkenbomen zijn verbeeld tegen een midzomernachtzon, met op de voorgrond een aantal bloemmotieven en landelijke elementen.

Lida is blij dat zij juist deze kast mocht beschilderen. Jarenlang was deze kast beklad met graffiti. “Nu heeft de kast een veel rustiger en mooier aanzien gekregen.”

Janna van Zon