Wandelen langs kunstkasten (2)

Aalsmeer – Voor de kunstkastroute is het Praamplein nog de place to be. Hier zijn diverse elektriciteitskasten onder handen genomen door verschillende kunstenaars. Eén daarvan door Karin Borgman. Zij fleurde de grijze kast aan de kant van de insteekhaven op.

De straattaal van Karin Borgman

Het is de eenvoud die de door Karin Borgman geschilderde kunstkast op het Praamplein tot een graag gezien object heeft gemaakt. Karin heeft bewust gekozen voor een techniek die in haar ogen het meest de ‘straattaal’ benaderd. ‘Ik heb vanuit mijn eigen taal aan de kast gewerkt.’ In hart en nieren een geboren leraar, altijd op zoek naar een verbeelding die de mens tot éénheid met de omgeving vormt.

Het zijn dagelijkse taferelen die voorbijgangers herkennen. De fiets, de boodschappenkar, de rollator het zijn de verlengstukken van de personen. Geen Aalsmeer zonder vliegtuig dus ook deze is terug te vinden evenals het spelende kind en natuurlijk mocht als verfent hondenliefhebster de hond niet ontbreken.

Janna van Zon