Wandelen langs kunstkasten (19)

Aalsmeer – De ene kunstkast is de andere niet. Dat maakt de serie ook zo leuk om er langs te fietsen of te wandelen. Zo kwam ik fietsend over de Kerkweg richting Oud Katholieke Kerk de kunstkast van Peggy Moespot tegen die mij dwong tot afstappen. Je wordt zo blij van deze kast! De lenteachtige kleuren en het zonnige geel winnen het van het omringende groen waarachter de kast verscholen lijkt. De kast heeft daardoor iets verleidelijks gekregen.

De maakster Peggy Moespot – een liefhebster van bloemen en tuinen – was gevraagd om in het kader van het Aalsmeer Flower Festival afgelopen juni de kast een bloemenuitstraling te geven. En dat is niet tegen dovemanoren gezegd.

Voor moederdag kreeg zij een hangingbasket met verschillende soorten bloemen, deze diende als model voor de door haar beschilderde kast. Het mooiste blauw in de florawereld is te zien, maar ook de kleur goud die de kunstenaar Gustav Klimt – één van haar favoriete schilders – zo graag gebruikt is terug te vinden. Omdat Aalsmeer toch in haar ogen een bloemendorp is verwerkte zij ook de kleuren van de Aalsmeerse vlag in de kunstkast. Peggy wordt nergens te uitbundig, het is juist het prille waardoor de schoonheid de overhand krijgt.

Via de kast van Peggy Moespot is het de Oosteinderweg oversteken en via de J.P. Takkade naar de Noordpolderweg waar de twee kunstkasten gemaakt door Pascal de la Haye staan. Deze worden de volgende weken besproken.

Janna van Zon