Wandelen langs kunstkasten (18)

Aalsmeer – Slechts 25 stappen verwijderd van het Huiskamermuseum staat de door Bob van den Heuvel beschilderde kunstkast: Watervrees. Nummer achttien in de wandeling langs kunstkasten. De voorstelling is geïnspireerd op een ingekleurde tekening ‘zwembad’ van de kunstenaar Barend Blankert.

Barend is één van de kunstenaars wiens werk is opgenomen in de Mokum Collectie. De collectie heeft inmiddels zoveel bekendheid gekregen dat er regelmatig werk wordt uitgeleend aan gerenommeerde musea.

Bijzonder

De Mokum Collectie is met name zo bijzonder omdat het de eerste verzameling schilderijen van na de tweede wereldoorlog is bijeen gebracht door Dieuwke Bakker (1935-1984), stichtster van Galerie Mokum.

Haar nalatenschap heeft sinds acht jaar een plaats gekregen in het Huiskamermuseum dat is gevestigd aan de Van Cleeffkade 12a. Degenen die de gehele collectie – bestaande uit ruim honderd werken – willen zien en het verhaal achter de collectie willen horen zijn van harte welkom. Kijk voor meer informatie op www.huiskamermuseum.nl.

Eigen interpretatie

Bob van den Heuvel zag de collectie meerdere malen en deze tekening – te zien op de tweede etage – fascineerde hem, vooral vanwege het tijdsbeeld. Bob gaf een geheel eigen interpretatie aan de voorstelling. Hij schilderde een bangig oud mannetje met afgezakte schouders dat eigenlijk niet zo goed weet wat hij nu in dat water moet.

Het gebreide wollen badpak – dat typisch de jaren dertig/veertig uitbeeldt – hangt bijna op zijn knieën. Het maakt de afbeelding geestig en tegelijk heeft het ook iets treurigs.

Janna van Zon