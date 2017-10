Wandelen langs kunstkasten (17)

Aalsmeer – Na de kast van Meester Niek valt er bij de brug op de Van Cleeffkade weer een hele andere kunstkast te bewonderen. Voor de maker Michael Glanz was het wel even spannend om te beginnen aan de kast. Het was eerst aftasten hoe de verf van sponsor Epifanes werkte. Zelf noemt hij het een zoektocht. Als je – zoals Michael – snel drogende acrylverf voor schilderijen op doek gebruikt, dan is het vooraf goed nadenken hoe je met verf om moet gaan die 24 uur droogtijd nodig heeft voor je een volgende laag kan aanbrengen. Hoewel de voorspelde regen uitbleef, waaide het zo hard dat de verf soms van de roller werd geblazen. “Het was veel improviseren, maar heel leuk om te doen. Ik heb mijn eigen handschrift – strakke kleurige lijnen – kunnen laten zien. Je wilt altijd meer, maar daar was gewoon geen tijd voor en op een gegeven moment moet je ook weten: Het is af.”

Toestemming bewoners

Voor Michael aan de kast begon heeft hij toestemming aan de bewoners gevraagd. Niemand had bezwaar. Integendeel zelfs, want een compliment als: “Dank je wel voor het mooie uitzicht” geeft aan dat je het goed gedaan hebt. Regelmatig laten toeristen zich fotograferen bij zijn kast en dat de kunstkast ook bij bewoners uit andere delen van Aalsmeer in de smaak valt blijkt uit de vraag aan Michael om ook bij hen zo’n fleurige kast te komen schilderen. Er komen zelfs verzoeken uit andere plaatsen.

Muurschildering

Michael maakte, in het kader van Ophelia Down Town, samen met Anne-Roos een leuke muurschildering. Te zien naast de etalage van Espago.

Hij ontwierp en vervaardigde de ketting van de kinderburgemeester. Ook schilderde hij nog een kunstkast bij het speelplein van het Weteringplantsoen. Deze kast is vanwege werkzaamheden nu niet zichtbaar.

Janna van Zon