Wandelen langs kunstkasten (16)

Aalsmeer – Na slechts 500 meter verwijderd van het café tafereel geschilderd door Bob van den Heuvel staat bij de Kolenhaven aan de Stommeerweg kunstkast nummer zestien beschilderd door Meester Niek van de Josef School. Zelf geeft Meester Niek aan dat hij blij is met de plek.

‘Ik rijd er iedere dag op weg naar school langs. Het moest voor mij een kindvriendelijke kast worden en omdat ik zoveel ruimte kreeg, twee kasten naast elkaar, koos ik voor de drie karakters uit de animatiefilm: My neighbour Toroto.”

Het is aan te raden even om de kunstkast heen te lopen en de fraai beschilderde achterkant te bekijken, want daar zie je de Katbus afgebeeld!

Deze Japanse animatiefilm uit 1988 was voor meester Niek een eye-opener. Hij zou het fantastisch vinden wanneer alle kinderen en liefst ook alle volwassenen door zijn kast de poppetjes gaan herkennen en dat iedereen daarna naar de film gaat kijken.

Janna van Zon