Wandelen langs kunstkasten (13)

Aalsmeer – De voormalige dorpsdichter Marcel Harting en zijn vriendin Natasja Kluinhaar werkten samen aan de kast tegenover de mooiste watertoren van Nederland aan de Kudelstaartseweg. Omdat Marcel enige jaren geleden betrokken was bij de opening van de watertoren – zijn gedicht dat hij voor deze gelegenheid schreef is te lezen zonder daarvoor de trappen op te hoeven – maakt toch dat hij iets speciaals heeft met deze plek.

Gezamenlijk project

Beide beamen dat het gaat om een gezamenlijk project. Natasja: “Ik schilder en teken al van jongs af aan. Maar helaas kan ik mijn handen niet goed meer gebruiken.” Eerst heeft zij een schets op maat van de kast gemaakt. Gezien de directe omgeving koos zij voor een boot en dan moest in het zeil het gedicht van Marcel komen.

“Dat was nog best even een puzzel, ik heb de lay-out moeten aanpassen en het gedicht wat veranderd en ingekort.” Maar uiteindelijk waren zij beide tevreden over het eindresultaat.

Boerenvreugd

Tijdens het werken aan de kunstkast hadden beide niet te klagen aan belangstelling. “Wat een bekijks hadden wij, fietsers stapten af en maakten een praatje met ons. Iedereen reageerde positief, men wilde alles over het project weten. Er kwam ook nog iemand van de gemeente langs”, lacht Natasja “Die ons bestraffend toesprak, maar toen wij konden aantonen waar wij mee bezig waren en toestemming hadden, konden wij verder met schilderen.

Weet je wat ik nog graag wil? Een kast maken waarin Boerenvreugd centraal staat, ik heb er zelf niet eerder aan gedacht.” Misschien gaat dat Natasja – die zichzelf met haar paarse geverfde haar een punker noemt – nog lukken. Dat zou mooi zijn!

Janna van Zon