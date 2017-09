Wandelen langs kunstkasten (12)

Aalsmeer – Kunstkast nummer 12 is gemaakt door Cathy van der Meulen. “Ik wist meteen wat ik wilde maken: Een Pelgrim die onderweg is.”

Wie wandelt ziet meer

Cathy van der Meulen houdt zelf van wandelen en van de kleinste details in de natuur. “Wie in een sombere bui is moet gaan wandelen en goed om zich heen kijken. Zie hoe een blad aan een boom zit, kijk eens naar de bast en zie hoe mooi de kleur van een boshyacint is. Neem dat goed in je op, zo kun je op een mooie wijze het hoofd leeg maken. Het is een probaat middel om vol energie en nieuwe indrukken weer naar huis te gaan.”

De Pelgrim

“Als je loopt zie je meer, je kijkt omhoog opzij omlaag, je neemt de tijd. De tocht van de Pelgrim gaat om tot zichzelf te komen, het is een schoonmaak van binnen. Ik heb bewust de figuur eenvoudig gehouden, om de natuur die hij onderweg tegenkomt nog meer tot haar recht te laten komen. De Pelgrim wordt gezien door alles wat leeft: vissen, bomen, planten, grassen, zaden en bloemen.”

Natuurlijk is het ook gemaakt voor andere wandelaars, ieder wandelaar kan een Pelgrim zijn door te genieten van de schoonheid in de natuur. “Ik hoop met deze kunstkast de aandacht voor de natuur en te delen met anderen, te laten zien hoe groot de schoonheid is waar wij deel van uit maken. Het hoort bij het groter geheel. Dat iemand bij het zien van dit beeld de innerlijke rust vindt en op weg wil gaan.”

De kast van Cathy van der Meulen staat naast die van Engelien van der Weijden, aan het einde van de Bachlaan. Los van elkaar en zonder overleg is er een mooie organische verbondenheid ontstaan.

Janna van Zon