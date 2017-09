Wandelen langs kunstkasten (11)

Aalsmeer – Voor de wandelaars van het Pelgrimspad zijn de kunstkasten een ware verrassing. Zij komen er een aantal tegen, zoals bijvoorbeeld deze van Engelien van der Weijden. Het is de elfde kast waaraan De Nieuwe Meerbode aandacht besteed.

De kast van Engelien is te vinden aan het einde van de Bachlaan. Voor haar heeft deze plek bijzondere herinneringen. “Het is mooi dat er door de kunstkasten ook meer aandacht komt voor het Pelgrimspad. Eigenlijk wist ik niet eens van het bestaan.”

Engelien van der Weijden koos voor een plek waar twee kunstkasten op nog geen twee meter van elkaar verwijderd zijn. De berm met de wilde bloemen werd de inspiratiebron voor de afbeelding op de kunstkast. Geschilderde klaprozen, met hun eeuwige stralende rode kleur en nooit de tijd krijgend om te verleppen. Het is een blij makende kast die men kan associëren met lange zwoele zomerdagen.

De Pauwenhoek

“Ik heb bijzondere herinneringen aan deze plek. Gedurende mijn middelbare school jaren fietste ik dagelijks langs het Witte huis ‘De Pauwenhoek’, het huis dat nu uitzicht heeft op mijn kunstkast. Ik herinner mij nog wel die lange Legmeerdijk – toen nog een onverharde weg en heel smal – voor ons Kudelstaarters was Amstelveen heel ver weg. Mijn schoolvriendinnetje en ik namen voor onderweg altijd brood en drinken mee. In onze ogen kwam er geen eind aan deze weg.”

Het plezier in het schilderen in de openlucht ervoer Engelien als heel plezierig. “Last van het voorbij razende verkeer? Neen joh, wij waren veel te hard bezig.” Na gedane arbeid is het zoet rusten. Eerst was er het intensieve werken om na het schilderen samen met vriendin en collega Cathy van der Meulen zich heerlijk in het gras te vlijen met een hapje en een drankje. “Lekker met ons blote voeten in het hoge gras.”

Wanneer de bussen voor het verkeerslicht moeten wachten steken de passagiers hun duimen omhoog en wordt er gezwaaid. Vrij vertaald: Goed gedaan dames! “Ik fiets er nog wel eens langs om de kasten te bekijken, ben nog steeds blij met mijn keuze en de plek.”

Janna van Zon