Wandelen langs kunstkasten (10)

Aalsmeer – Op de fiets of lopend verder via de Geylwijckerweg langs de Stommeermolen naar kunstkast nummer tien. De kast van:

Giovanni Margaroli nazaat van een ‘gelukzoeker’

Op de Zwarteweg tegenover de uitgang van de Veiling staat de kunstkast van Giovanni Margaroli. De kast maakt deel uit van het Pelgrimspad. “Het was alsof de kast mij riep. Ik wist: Dit is de kast die ik moet gaan beschilderen.” De achtergrond voor zijn keuze ligt besloten in een drama dat uiteindelijk tot iets bijzonders heeft geleid.

De vallei van de schoorsteenvegers

“Mijn voorvader is als kind verkocht en zo in Nederland terecht gekomen als schoorsteenveger. De kinderen vertrokken in de periode van 1800 tot 1850 in groepen van Valle Vigezzo (de vallei van de schoorsteenvegers en ook wel de vallei van de schilders genoemd) De ouders namen afscheid van de kinderen bij de Kapel van het Vaarwel. Dat moeten vreselijke taferelen zijn geweest.”

Pelgrimstocht

“In 2005 zijn wij met tachtig nazaten van deze groepen terug gegaan naar de Kapel van Vaarwel en hebben deze laten restaureren. De oplevering van de restauratie in 2010 voelde als een meditatieve pelgrimstocht. De door mij gekozen kast in Aalsmeer is sterk verwant aan de Kapel van Vaarwel in Gagnone-Orcesco, de vorm van de beide kasten is zeer aan elkaar gerelateerd. Voor de kast staand vroeg ik mij af: Waar sta ik? Waar ben ik? Het werd voor mij duidelijk: Ik sta in een omgeving van een bedrijf – de veiling – waar dynamiek, handel vraag en aanbod speelt. Dat heb ik op de kast weergegeven.”

Mythische leegte tegenover Mythische klok

”In Italië straalt de Kapel van Vaarwel een mythische leegte uit, die nodigt uit tot meditatie, contemplatie. De kunstkast in Aalsmeer toont het tegenover gestelde: Hier gaat het om een mythische veilingklok – vereerd door kwekers en handelaren. De tekens er om heen staan voor Mercurius -de God van de Handel- en Saturnus -de God van de landbouw.”

Wie de rust neemt van een pelgrim om de kunstkast te bekijken staat oog in oog met de Kapel van de Klok, de Kapel van Vaarwel, alleen is de leegte nu gevuld door een gouden klok.

Janna van Zon

Foto: Arjen Vos Fotografie