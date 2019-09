‘Verhalentafel’ bij Crash Museum

Aalsmeerderbrug – Op dinsdag 17 september om 9.45 uur start de nieuwe wekelijkse ronde verhalen aan de ‘Verhalentafel’ onder leiding van Sybil van Dam. Het Crashmuseum en het Historisch Museum Haarlemmermeer geven de gelegenheid om aan de verhalentafel op de dinsdagmorgen verhalen over de oorlog te vertellen.

Dinsdagmorgen 17 september wordt gestart in het Historisch Museum Haarlemmermeer met het eerste onderwerp: ‘Ervaringen van overlevenden en nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog’. Alle verhalen worden gebundeld tot een boekje, opdat dit nooit meer zal gebeuren. Heeft u verhalen over die tijd?Kom het vertellen. Neem fotomateriaal mee als u dat heeft.

Informatie

Kijk voor meer informatie over het museum, het werk van het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 en de te behandelen onderwerpen tijdens de ‘Verhalentafel’ op de website www.crash40-45.nl of raadpleeg instagram of de facebookpagina.